مختص لأولياء الأمور: المواصفات الصحية في الحقائب المدرسية أهم من رخص ثمنها

حث طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن اختيار الحقيبة المدرسية تزامنًا مع العودة للمدارس غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن الاختيار السليم للحقيبة يضمن صحة وسلامة حامليها؛ إذ إن من أهم المواصفات وجود حزام كتف مبطن، على أن يكون الوزن المثالي للحقيبة أقل من 10% من وزن الطالب، وضرورة احتوائها على جيوب متعددة توزع الوزن، مع الانتباه ألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، مع ضرورة استخدام حقائب ذات عجلات.