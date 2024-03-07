"الطيران المدني" و"المركز السعودي للتحكيم" يوقعان اتفاقية تعاون

وتنص اتفاقية التعاون حسب الإمكانيات المتاحة، على توفير مكتب تمثيلي للمركز في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وبقية المناطق الخاصة اللوجستية الخاضعة لإشراف الهيئة وفقًا لخطط الهيئة التوسّعية بهذا الشأن وبالتنسيق بين الجانبين، وتقديم المركز من خلال أكاديميته الخدمات التدريبية المتخصصة القانونية وفي مجال تسوية المنازعات لموظفي الهيئة بما يتواءم مع طبيعة أعمال المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ويلبّي احتياجاتها، ومن ذلك على سبيل المثال: برنامج (الزمالة الدولية في التحكيم التجاري) وبرنامج (الوساطة في المنازعات التجارية)، وغيرها من البرامج التي تقترحها الهيئة.