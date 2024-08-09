محليات

مركز زراعة الأعضاء ينفي ما تم تداوله حول وفاة "المازني" أثناء عملية تبرُّع

قدَّم أحر التعازي والمواساة لعائلته بعد وفاته دماغيًّا إثر أعراض مفاجئة
مركز زراعة الأعضاء ينفي ما تم تداوله حول وفاة "المازني" أثناء عملية تبرُّع

أصدر المركز السعودي لزراعة الأعضاء بيانًا إعلاميًّا حول طبيعة وفاة المغفور له -بإذن الله- تركي المازني قبل إجراء عملية تبرُّع له.

وتفصيلاً، نفى المركز ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني -رحمه الله- أثناء عملية تبرُّع له، وأهاب إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.

وأضاف: "نؤكد حرص المركز، وكفاءة القطاع الصحي، والتزامه التام بالنظام السعودي لزراعة الأعضاء ضمن إجراءات وحوكمة، تضمن صحة وسلامة الفرد كأولوية قصوى".

واختتم: "يتقدم المركز بأحر التعازي والمواساة لعائلة تركي الذي تُوفِّي دماغيًّا بعد أعراض مفاجئة؛ لتحقق عائلة تركي -رحمه الله- رغبته قبل وفاته بالتبرع بأعضائه؛ لينقذ حياة 3 مرضى، ويعيد الأمل إليهم -بإذن الله-. رحم الله تركي، وأسكنه فسيح جناته".

المركز السعودي لزراعة الأعضاء

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