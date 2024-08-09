مركز زراعة الأعضاء ينفي ما تم تداوله حول وفاة "المازني" أثناء عملية تبرُّع

أصدر المركز السعودي لزراعة الأعضاء بيانًا إعلاميًّا حول طبيعة وفاة المغفور له -بإذن الله- تركي المازني قبل إجراء عملية تبرُّع له.
وتفصيلاً، نفى المركز ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني -رحمه الله- أثناء عملية تبرُّع له، وأهاب إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.
وأضاف: "نؤكد حرص المركز، وكفاءة القطاع الصحي، والتزامه التام بالنظام السعودي لزراعة الأعضاء ضمن إجراءات وحوكمة، تضمن صحة وسلامة الفرد كأولوية قصوى".
واختتم: "يتقدم المركز بأحر التعازي والمواساة لعائلة تركي الذي تُوفِّي دماغيًّا بعد أعراض مفاجئة؛ لتحقق عائلة تركي -رحمه الله- رغبته قبل وفاته بالتبرع بأعضائه؛ لينقذ حياة 3 مرضى، ويعيد الأمل إليهم -بإذن الله-. رحم الله تركي، وأسكنه فسيح جناته".