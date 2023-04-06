Xiaomi تطلق سلسلة Redmi Note 12 في السوق السعودي

الجهاز الرائد في سلسلة Redmi Note 12 هو Redmi Note 12 Pro + 5G1 والذي يأتي بنظام الكاميرا الثلاثية القوي، فهو يحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع OIS وعدسة عريضة فائقة الاتساع وعدسة ماكرو لالتقاط أجمل الصور في مختلف الأوضاع و الأوقات حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة ، ويهدف الجهاز المميز في السلسة إلى إعادة تحسين التصوير الفوتوغرافي لمستخدمي الهواتف الذكية المتوسطة ، وسيتمكن ملاك هاتف Redmi Note 12 Pro 5G من الحصول على تجربة تصوير رائعة ، من خلال المستشعر IMX766 الكبير والقوي و خوارزميات برامج الذكاء الاصطناعي، وسرعات معالجة الصور المرتفعة وميزات Ultility ، والتي تعمل على تكامل تجربة استخدام الكاميرا بشكل عام ومنح المستخدم التصوير الأمثل في كافة الظروف المحيطه به لحظة التقاط الصورة .