Xiaomi تطلق سلسلة Redmi Note 12 في السوق السعودي

أعلنت Xiaomi اليوم عن الإصدار المحلي المرتقب لسلسلة Redmi Note 12 Series
وتتميز السلسة الشهيرة بأربعة أجهزة مثيرة Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 Pro 5G و Redmi Note 12 5G و Redmi Note 12 بأسعار منافسة تبدأ من 699 ريال.
يأتي هذا الإطلاق بعد النجاح الكبير الذي شهدته سلسلة Redmi Note 11 العام الماضي، تقدم Redmi Note 12 Series لهذه السنة وكعادة Xiaomi تحسينات ملحوظة على معظم الميزات التي تهم المعجبين بها ، منها نظام الكاميرا وعمر البطارية وسرعة الشحن والتصميم ذو الاستخدام الأمثل والاسهل ، وكلها متوفرة بقيمة استثنائية منافسة لتؤكد Xiaomi مرة أخرى التزامها بجعل ميزات الهواتف الذكية المتطورة في متناول المزيد من الأشخاص حول العالم.
كما تم الإعلان اليوم أيضًا عن Redmi Watch 3 ، وهي ساعة ذكية جديدة وأنيقة تتميز بشاشة ساطعة وواضحة ، ووظائف رياضية وصحية متنوعة ، واتصال دقيق بنظام GPS متعدد الأنظمة.
الجهاز الرائد في سلسلة Redmi Note 12 هو Redmi Note 12 Pro + 5G1 والذي يأتي بنظام الكاميرا الثلاثية القوي، فهو يحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع OIS وعدسة عريضة فائقة الاتساع وعدسة ماكرو لالتقاط أجمل الصور في مختلف الأوضاع و الأوقات حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة ، ويهدف الجهاز المميز في السلسة إلى إعادة تحسين التصوير الفوتوغرافي لمستخدمي الهواتف الذكية المتوسطة ، وسيتمكن ملاك هاتف Redmi Note 12 Pro 5G من الحصول على تجربة تصوير رائعة ، من خلال المستشعر IMX766 الكبير والقوي و خوارزميات برامج الذكاء الاصطناعي، وسرعات معالجة الصور المرتفعة وميزات Ultility ، والتي تعمل على تكامل تجربة استخدام الكاميرا بشكل عام ومنح المستخدم التصوير الأمثل في كافة الظروف المحيطه به لحظة التقاط الصورة .
كما سيحصل كل من مستخدمي Redmi Note 12 Pro + 5G وRedmi Note 12 Pro 5G على تجربة شاشات Flow AMOLED الساطعة والحيوية المدعومة بتردد بـ 120 هرتز ، إضافة الى دعمها لتقنية Dolby Vision®️ و Dolby Atmos®️. جنبًا إلى جنب مع مواد P-OLED المرنة التي تتيح حواف أقل نحافة ، يسمح لكلا الجهازين بتوفير بتجربة بصرية رائعة تشبع كافة الحواس .
كما ان الهاتفين الذكيين يحملان بطارية تدوم طويلا حتى مع الاستخدام المكثف سعتها 5000 مللي امبير يتم شحنها بسرعة عالية مع شاحن HyperCharge2 الذي يأتي بقوة 120 واط مع هاتف Redmi Note 12 Pro + 5G اما هاتف Redmi Note 12 Pro 5G فهو أيضا يأتي بشاحن سريع يصل الى 67 واط .
ومع معالج MediaTek Dimensity 1080 عالي الأداء الموجود في الهواتف يتم تقديم أداء سلس وموثوق لشبكات الجيل الخامس
• لم يتم الإعلان عن موعد وصول Redmi Note 12 Pro + 5G ولكن شاومي وعدت بالإعلان عن تاريخ التوفر قريباً.
• تم طرح Redmi Note 12 Pro 5G في الأسواق بسعر 1299 ريال سعودي مع هدايا للطلب المسبق.
يتجاوز كل جهاز في السلسلة التوقعات مقارنة مع غيرة من المنافسين لنفس الفئة من الهواتف المتوسطة سواء من ناحية الأداء او السعر.
حيث يوفر Redmi Note 12 أداءً رائعًا وتجربة ترفيهية محسّنة. بفضل شاشات AMOLED فائقة السلاسة مع معدل تحديث يصل الى 120 هيرتز وسيحظى مستخدمي الهاتف بجودة صورة مذهلة بألوان دقيقة.
ويأتي هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 685 Mobile Platform لمنح المستخدم افضل أداء وكفاءه وتعدد للمهام مع تحسين لاستهلاك البطارية والطاقة.
ويتميز Redmi Note 12 بشحن سريع بقدرة 33 وات وبطارية تدوم طويلاً 5000 مللي أمبير ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام المزيد من التطبيقات والتقاط المزيد من الصور دون مخاوف تتعلق بالبطارية.
اضافة إلى ذلك وجود كاميرا ثلاثية قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي وميزة الوضع الليلي المذهلة بالإضافة إلى مجموعة من الميزات والفلاتر الممتعة المفيدة، حيث أٌستخدم في الجهاز نوع الكاميرا التي كانت موجودة في السابق بهواتف الفئة الرئيسية.
• يتوفر Redmi Note 12 بسعر 699 ريال لنسخة 4 + 128 وبسعر 799 ريال لنسخة 6 + 128 .