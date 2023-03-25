أمير حائل يستقبل المهنئين برمضان ويؤكد تميز المنطقة بكافة المجالات

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل بقصر أجا، مساء أمس الجمعة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.
وبادل أمير منطقة حائل الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وأكد خلال حديثه المتواضع مع الحضور، أنه يهنئ نفسه التي يحبها في حلول شهر رمضان المبارك، في إشارة إلى أن حائل وأهلها يمثلون نفسه، وذلك لحبه لحائل وأهلها.
واستعرض ميزات حائل التي جعلتها تمتاز عن غيرها من مناطق المملكة وحتى على مدن عالمية، وذلك لما تمتاز به من جغرافية فريدة، جعلت من فيها يشاهد الفصول الأربعة وتأثيراتها على المنطقة.
وعرّج على النمو الذي تشهده المنطقة، وتوجه المهتمين في كافة المجالات إليها وحرصهم على الانتماء إليها إما بسكن أو عمل أو مشروع أو بزيارات متكررة.