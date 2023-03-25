أمير حائل يستقبل المهنئين برمضان ويؤكد تميز المنطقة بكافة المجالات

واستعرض ميزات حائل التي جعلتها تمتاز عن غيرها من مناطق المملكة وحتى على مدن عالمية، وذلك لما تمتاز به من جغرافية فريدة، جعلت من فيها يشاهد الفصول الأربعة وتأثيراتها على المنطقة.