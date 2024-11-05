شاهد.. جبل "أبو الهول" في حائل.. تحفة طبيعية تأسر القلوب وهذا موقعه وطرق الوصول له

في مناظر طبيعية مذهلة أسرت القلوب، وأذهلت العقول، رسمت عواملُ التعرية مجسمًا يشبه رأس الإنسان في منطقة حائل يلقب بـجبل "أبو الهول"؛ نظرًا لتشابهه الكبير مع تمثال أبو الهول الشهير في مصر، ليكون معلمًا أثريًّا سياحيًّا في القرية، يقصده العديد من الزوار والسياح القادمين للمنطقة من المملكة وخارجها لمشاهدة جزئيات الشكل وتكونات المنطقة المحيطة بالجبل.
وتقع صخرة أبو الهول في قرية "أبا الحيران" في وسط التكونات والتضاريس الجيولوجية الفريدة المتنوعة بشكلها ومعالمها، وضمن سلسلة جبال أجا الشهيرة، على بعد 120 كيلومترًا من حائل جهة الغرب، وهو يشبه تمثال أبو الهول حارس الأهرامات بمصر بشكل كبير ومذهل، حتى الذقن المدمرة في تمثال أبو الهول المصري غير موجودة أيضًا في صخرة أبو الهول بحائل.
وتكثر في الموقع العديدُ من أشكال التعرية والتجوية التي يعزوها البعض لتأثير مياه الأمطار والرطوبة عبر العقود الماضية، لتظهر فيه المجسمات الصخرية المنفصلة وتقدم أشكالًا مختلفة ورسومًا إبداعية من مسافات متفاوتة بظواهر صخرية تأسر الأنظار.
يرى فريق من الخبراء أن أسباب تشكل هذه الصخور بهذه الأشكال، راجعة لوجودها في مناطق الرسوبيات الرملية مع تأثير نحت الرياح وعوامل التعرية؛ مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة التي يعدها خبراء ومختصون بأنها ضمن الصخور الأغرب في العالم.
يمثل جبل "أبو الهول" جزءًا من التراث الطبيعي والثقافي لمنطقة حائل، ويعدّ شاهدًا على التاريخ الطبيعي للمنطقة؛ إذ هذا الجبل ليس فقط معلمًا سياحيًّا، بل يعدُّ رمزًا للتنوع الجيولوجي والجمالي الذي تتمتّع به المملكة العربية السعودية.
وتشتهر منطقة حائل بتنوع فريد في الأماكن السياحية التراثية والطبيعية، من أبرز هذه المواقع موقع النقوش الصخرية في الشويمس، الذي يعتبر أضخم متحف مفتوح للنقوش الصخرية في الجزيرة العربية، وكذا جبل أم سنمان، الذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود إلى الألف السابع قبل الميلاد.
قرية "أبا الحيران" من أجمل القرى التابعة لمنطقة حائل؛ حيث إنها تمتاز بالتضاريس الجيولوجية الجميلة فيها تجد الجبل، والسهل، والوادي، والشجر، والنفود"، وتعتبر من ضمن القرى الواقعة على سطح الدرع العربي الذي يمتدّ على أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية، وطقس القرية صحو دائمًا خالٍ من العوالق التُرابية في كثير من الأوقات؛ وذلك لكثرة الجبال المُحيطة بها.
وتقع التجمعات السكنية في قرية "أبا الحيران" بين العديد من الجبال الضخمة؛ كـ"جبل صفرا عقاب، وصفرا محسن، وذيبان"، وتميز "أبا الحيران" بوجود بعض التشاكيل الصخرية التي أضافت إلى قرية "أبا الحيران" رونقًا جذابًا يلفت الانتباه؛ مما جعل السُّياح يتقاطبون إليها من جميع مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة.
يمكن الوصول إلى قرية "أبا الحيران" عن طريق ثلاثة طرق رئيسية؛ وهي: عن طريق قرية الصهوة بالاتجاه منها غربًا 25 كم مرورًا بقرية "المرمى"، ويمكن الوصول لها عن طريق قرية "بدائع الصباحة" التي يمكن الوصول إليها عن طريق المدينة المنورة مفرق "عقلة ابن جبرين" باتجاه الشمال 8 كم من "بدائع الصباحة"، كما يمكن الوصول لها عن طريق قرية الشقيق المُتفرعة من طريق العلا بالاتجاه منها جنوب 13 كم.
بدورهم نادى عددٌ من الباحثين بضرورة إجراء دراسة فلكية جيولوجية مكثفة للموقع؛ لاكتشاف المزيد من الأسرار والمعلومات؛ للإجابة عن الكثير من تساؤلات الزوار حول كيفية تشكل تلك الصخور وارتفاعاتها المتفاوتة وتشكيلها الفني الفريد.