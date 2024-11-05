شاهد.. جبل "أبو الهول" في حائل.. تحفة طبيعية تأسر القلوب وهذا موقعه وطرق الوصول له

وتشتهر منطقة حائل بتنوع فريد في الأماكن السياحية التراثية والطبيعية، من أبرز هذه المواقع موقع النقوش الصخرية في الشويمس، الذي يعتبر أضخم متحف مفتوح للنقوش الصخرية في الجزيرة العربية، وكذا جبل أم سنمان، الذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود إلى الألف السابع قبل الميلاد.