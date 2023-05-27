"الجبير" يلتقي وزير تجارة وصناعة بنما مستعرضاً العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة بنما، وزير التجارة والصناعة فيدركو ألفارو بويد، بحضور وزير الاستثمار خوسيه أليخاندرو روخاس، وذلك خلال زيارة معاليه لجمهورية بنما.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، كما تحدث معاليه عن رؤية المملكة 2030 الطموحة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية بنما الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير مكتب وزارة الاستثمار في واشنطن عبدالرحمن بن طلال بكير.