"الجبير" يلتقي وزير تجارة وصناعة بنما مستعرضاً العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية بنما الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير مكتب وزارة الاستثمار في واشنطن عبدالرحمن بن طلال بكير.