تعافٍ بنسبة 70 في المئة.. السعودية تطلق أكبر تحوُّل في قطاع الطيران في القرن الحادي والعشرين

وتضاعفت حركة المسافرين الدوليين في السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول من العام الجاري؛ إذ خففت السعودية قيود السفر، واستضافت الحجاج والمعتمرين، كما استفادت من الانتعاش التدريجي في الطلب على الرحلات الطويلة.