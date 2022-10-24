"كيا الجبر" تختار الطفل تميم الزهراني لتقديم كرة مباراة منتخبنا أمام المكسيك

انتهجت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في المملكة، أسلوبًا مميزًا لاختيار الطفل الذي سوف يمثل الشركة في تقديم كرة مباراة المنتخب السعودي ونظيره المنتخب المكسيكي في نهائيات كأس العالم التي سوف تقام في دولة قطر؛ إذ تعد شركة كيا، الراعي الرسمي لكأس العالم، ومن ضمن مميزات هذه الرعاية تقديم طفل للكرة في جميع مباريات البطولة، يتم اختياره من جانب وكلاء كيا حول العالم، وعلى ضوء ذلك اختارت شركة الجبر التجارية أن يتم تحديد الطفل بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام لاختيار أحد الأطفال المنتسبين لها، وعلى إثر ذلك قامت الجمعية -لضمان أن يكون الاختيار عادلًا- بإجراء مفاضلة بين الطلاب وفقًا لعدد من المعايير التي تعتمد على: (موافقة الأسرة، والجانب الثقافي، وإجادة اللغة الإنجليزية)، وبناءً عليه تم ترشيح الطفل (تميم بن جارالله الزهراني) لتقديم الكرة قبيل انطلاق مباراة المنتخب الوطني السعودي أمام منتخب المكسيك.