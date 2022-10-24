"كيا الجبر" تختار الطفل تميم الزهراني لتقديم كرة مباراة منتخبنا أمام المكسيك

انتهجت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا في المملكة، أسلوبًا مميزًا لاختيار الطفل الذي سوف يمثل الشركة في تقديم كرة مباراة المنتخب السعودي ونظيره المنتخب المكسيكي في نهائيات كأس العالم التي سوف تقام في دولة قطر؛ إذ تعد شركة كيا، الراعي الرسمي لكأس العالم، ومن ضمن مميزات هذه الرعاية تقديم طفل للكرة في جميع مباريات البطولة، يتم اختياره من جانب وكلاء كيا حول العالم، وعلى ضوء ذلك اختارت شركة الجبر التجارية أن يتم تحديد الطفل بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام لاختيار أحد الأطفال المنتسبين لها، وعلى إثر ذلك قامت الجمعية -لضمان أن يكون الاختيار عادلًا- بإجراء مفاضلة بين الطلاب وفقًا لعدد من المعايير التي تعتمد على: (موافقة الأسرة، والجانب الثقافي، وإجادة اللغة الإنجليزية)، وبناءً عليه تم ترشيح الطفل (تميم بن جارالله الزهراني) لتقديم الكرة قبيل انطلاق مباراة المنتخب الوطني السعودي أمام منتخب المكسيك.
وبهذه المناسبة أكد العضو المنتدب في شركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر، أن الشركة كانت حريصة على أن يتم توجيه الاختيار لهذه المشاركة ذات القيمة المعنوية لأحد أطفال هذه الفئة الغالية؛ تأكيدًا على مبدأ التكامل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الحنيف وقيمنا الوطنية النبيلة؛ متمنيًا أن تكون تجربة فريدة وممتعة للطفل تميم الزهراني.
وقدّم "الجبر" شكره لجمعية (بناء) على الاهتمام والعمل الذي تم لكي يتم الاختيار بشكل عادل بين أطفال الجمعية من خلال المسابقة التي وضعتها واعتمدت فيها على معايير محددة مسبقًا.
من جهته أبدى رئيس مجلس إدارة جمعية بناء الأستاذ عبدالله الخالدي سعادة منسوبي الجمعية بالتعاون مع شركة الجبر لاختيار أحد الأبناء ليكون سفيرًا في تقديم كرة مباراة منتخبنا الوطني أثناء تصفيات كأس العالم في قطر؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة من شركة الجبر هي امتداد للتعاون القائم بين الجمعية والشركة من أجل خدمة هذه الفئة الغالية، وتقديم يد العون الذي تحتاجه من المجتمع؛ مما يعكس الجهود المميزة التي تقوم بها الشركة في تفعيل رسالتها الاجتماعية المعروفة عنها.