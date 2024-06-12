أمانة العاصمة المقدسة و"أم القرى" يستقبلون ضيوف الرحمن بالورود والهدايا ويعرفونهم بالخدمات

في ختام الفعاليّة، عبّر الحجاج عن رضاهم وسعادتهم بالاستقبال الحار والمساعدة التي تلقوها، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تركت أثرًا إيجابيًا في نفوسهم، وجعلتهم يشعرون بمدى اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتوفير أفضل الظروف لهم لأداء مناسكهم بكل يسر.