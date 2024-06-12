أمانة العاصمة المقدسة و"أم القرى" يستقبلون ضيوف الرحمن بالورود والهدايا ويعرفونهم بالخدمات

في خطوة تهدف إلى إثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام وتعزيز روح العمل التطوعي، قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التطوع بمبادرة مميزة بالشراكة المجتمعية مع مجموعة ذاخر مكة تضمنت المبادرة استقبال الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وتقديم الهدايا والورود لهم، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات المقدمة لضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.
تفصيلاً؛ قامت إدارة التطوع بأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة متطوعين من طلاب وطالبات جامعة أم القرى في استقبال الحجاج في مجموعة ذاخر مكة، وتوزيع الهدايا والورود عليهم مما أسهم في خلق جو من الدفء والترحاب الأمر الذي يُسهم في غرس قيم العطاء وخدمة المجتمع.
في ختام الفعاليّة، عبّر الحجاج عن رضاهم وسعادتهم بالاستقبال الحار والمساعدة التي تلقوها، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تركت أثرًا إيجابيًا في نفوسهم، وجعلتهم يشعرون بمدى اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتوفير أفضل الظروف لهم لأداء مناسكهم بكل يسر.