تغطي عددًا من المجالات.. "تقييم" تطلق جدول الدورات التدريبية لعام 2025

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" ممثلة بأكاديمية تقييم عن إطلاقها لجدول الدورات التدريبية لعام 2025م، متضمنًا أكثر من 250 دورة متخصصة في مجالات التقييم المختلفة.
ويتضمّن الجدول عددًا من الدورات النظرية والتطبيقية في مجالات تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتسعى "تقييم" من خلال دوراتها التدريبية إلى رفع مستوى المعرفة بمهنة التقييم، وتأهيل المتدربين التأهيل العلمي والعملي اللازم، وتطوير المهارات المهنية التي تسهم بزيادة كفاءتهم في أداء مهامهم.
ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد حول جدول الدورات التدريبية؛ زيارة الموقع الرسمي للهيئة، حيث تم فتح باب التسجيل للدورات في الربع الأول من عام 2025 .