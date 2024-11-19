تغطي عددًا من المجالات.. "تقييم" تطلق جدول الدورات التدريبية لعام 2025

ويتضمّن الجدول عددًا من الدورات النظرية والتطبيقية في مجالات تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.