حركة سياحية نشطة.. جدة تستقطب عشاق الأنشطة البحرية والتسوّق والترفيه

وتحظى جدة بحضور سياحي كبير في المنطقة العربية بشكل عام، حيث تستقطب واجهتها البحرية آلاف الزوار على مدار العام، إلى جانب مكانتها المميزة كمركز جذب لمختلف الأنماط السياحية البحرية، والترفيهية، وما زال قلبها النابض محافظاً على عراقته في المنطقة التاريخية (البلد)، وهو الحي التاريخي الذي شهد في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال مبانيه التاريخية وأسواقه الشعبية العتيقة، التي تجعل من المنطقة أشبه بمتحف تراثي مفتوح.