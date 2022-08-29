مستشفى "صحة" الافتراضي يُنهي معاناة فتاة مصابة بالأنيميا المنجلية

أنهى فريق طبي سعودي متخصص في أمراض الدم الوراثية، بمستشفى صحة الافتراضي، معاناة فتاة تبلغ من العمر 14 سنة كانت تُعاني منذ ولادتها من نوبات ألم شديدة ومتكررة؛ نتيجة إصابتها بمرض الأنيميا المنجلية، مما يستدعي تلقيها لجرعات مسكنة، وهو ما أثّر على حياتها الاجتماعية والدراسية.