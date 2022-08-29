مستشفى "صحة" الافتراضي يُنهي معاناة فتاة مصابة بالأنيميا المنجلية

أنهى فريق طبي سعودي متخصص في أمراض الدم الوراثية، بمستشفى صحة الافتراضي، معاناة فتاة تبلغ من العمر 14 سنة كانت تُعاني منذ ولادتها من نوبات ألم شديدة ومتكررة؛ نتيجة إصابتها بمرض الأنيميا المنجلية، مما يستدعي تلقيها لجرعات مسكنة، وهو ما أثّر على حياتها الاجتماعية والدراسية.
وأوضحت "الصحة" أنه بعد إحالة الفتاة إلى العيادات الافتراضية لأمراض الدم الوراثية بالمستشفى الافتراضي، والاطلاع على تاريخها المرضي، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ فقد تقرّر علاجها بـ"الهيدروكسي يوريا" مع متابعة حالتها الصحية افتراضياً.
وذكرت أن حالتها الصحية تحسّنت كثيراً بعد تنفيذ الخطة العلاجية الجديدة، كما أنها انتظمت في المدرسة، وأصبحت تُمارس حياتها بشكل طبيعي.