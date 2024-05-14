وزير العدل يشارك في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين في البرازيل

شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ اليوم، في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.