الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس": يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات

وأضاف "المهنا": "نؤمن أن المملكة ماضية في تحقيق أهدافها، فهذه الأسس الراسخة لبلادنا، وهذا التاريخ الملهم، يؤكد أن لا شيء يقف في طريق هذه الدولة وشعبها، فمنذ أن رفعت الراية لأول مرة وهم يخطون تاريخهم الخاص، والآن تحت ظل هذه الراية وبقيادة خادم الحرمين وولي العهد، نرسم مستقبلنا الذي نثق أنه سيبهر العالم".