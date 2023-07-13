انساق وراء صيحات الحاضرين.. نجاة شاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة

وانساق الشاب وقرر القفز من ارتفاع يقارب 8 أمتار ليسقط على جانبه ويتأخر في الصعود دون أن ينتبه له أحد وقاوم بشدة ليتمكن من الخروج من الماء ويظهر على السطح ويحاول جاهدًا السباحة إلى أطراف المستنقع.