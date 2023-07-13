انساق وراء صيحات الحاضرين.. نجاة شاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة

نجا شاب بأعجوبة، مساء اليوم، من الموت غرقًا بعد أن جازف بالقفز من أحد المرتفعات المحيطة بشلال الحمدة في الباحة.
وتصادف وجود "سبق" أثناء وقوع الحادثة التي بدأت بتعالي صيحات الحاضرين المتواجدين على أطراف الشلال لتشجيع من يرغب بالقفز.
وانساق الشاب وقرر القفز من ارتفاع يقارب 8 أمتار ليسقط على جانبه ويتأخر في الصعود دون أن ينتبه له أحد وقاوم بشدة ليتمكن من الخروج من الماء ويظهر على السطح ويحاول جاهدًا السباحة إلى أطراف المستنقع.
وأدت صرخات الحضور إلى قيام عدد من الشبان بالمبادرة لإنقاذ الغريق ولكن جهلهم بالإنقاذ الصحيح كاد أن يتسبب في غرق المنقذين أنفسهم.
وبعد محاولات عديدة تم سحب الشاب من الماء وكان يعاني صعوبة بالغة في التنفس، حيث شرب كمية من المياه، وبقي مستلقيًا لعدة دقائق قبل أن يلتقط أنفاسه.