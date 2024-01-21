في تصوير جوي.. القيصومة تكاد تكون خالية من التشجير

يساهم التشجير في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، مع التخفيف في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ، ورغم إطلاق مبادرة السعودية الخضراء والتي ضمن أهدافها زيادة الغطاء النباتي والمساعدة في مكافحة التصحر من خلال مبادرات تشجير مدروسة بعناية في جميع أنحاء المملكة، إلا أن القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن تكاد تكون خالية من التشجير.
وفي تصوير جوي لأحد المسافرين تظهر القيصومة خالية من الأشجار ومطالبات لأمانة المنطقة الشرقية بتكثيف التشجير في هذه المحافظة لتحسين جودة الحياة البرية والتقليل من الأتربة والغبار التي تلحق بالمدينة.
وقد عقد محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، في مقر المحافظة مؤخرًا، الاجتماع الأول لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة حفر الباطن، بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة إيجاد أفضل وأسرع السبل للاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد لزيادة رقعة التشجير في المحافظة بما يحقق أهداف تلك المبادرة ضمن نطاق محافظة حفر الباطن الجغرافي وخصوصًا مدينة حفر الباطن.