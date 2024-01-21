في تصوير جوي.. القيصومة تكاد تكون خالية من التشجير

يساهم التشجير في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، مع التخفيف في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ، ورغم إطلاق مبادرة السعودية الخضراء والتي ضمن أهدافها زيادة الغطاء النباتي والمساعدة في مكافحة التصحر من خلال مبادرات تشجير مدروسة بعناية في جميع أنحاء المملكة، إلا أن القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن تكاد تكون خالية من التشجير.