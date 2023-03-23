احتفاء برمضان.. انطلاق الحملة التوعوية لدعم القطاع غير الربحي للعام الرابع على التوالي

أطلقت مؤسسة الملك خالد اليوم، الحملة التوعوية لدعم القطاع غير الربحي لعام 2023م، احتفاء بشهر الخير والعطاء الذي تنشط فيه أعمال الجمعيات لخدمة المجتمع؛ لا سيما الفئات الأشد حاجة.
ويشهد المجتمع السعودي في شهر رمضان المبارك تسارع الأفراد والجهات إلى الخيرات؛ بالدعم والتطوع والعطاء وغيرها من أوجه المشاركة بالقطاع غير الربحي.
وتستكمل مؤسسة الملك خالد حملة دعم القطاع غير الربحي للسنة الرابعة على التوالي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتركز هذا العام على التوعية المجتمعية حول دور المرأة في تأسيس باكورة المنظمات غير الربحية في المملكة، وإبراز أثر الانضمام إلى القطاع كعاملين أو متطوعين أو مؤسسين للمبادرات والكيانات غير الربحية، والتوعية حول سلامة الإجراءات المالية في القطاع وإحكام حكومته في رؤية السعودية 2030.
ورصدت مؤسسة الملك خالد منذ إطلاق الحملة، ارتفاع ثقة المجتمع في القطاع غير الربحي في عام 2022م مقارنة بعام 2017م؛ إذ انخفض انعدام الثقة في نزاهة المنظمات غير الربحية من 28% في عام 2017م إلى 11% بين أفراد المجتمع اليوم.
وتشجع مؤسسة الملك خالد الأفرادَ والجهات على مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان المبارك هذا العام؛ لدعم الجمعيات غير الربحية في المملكة؛ لما للجمعيات من دور جوهري في النماء والازدهار المجتمعي.
ويمكن للمهتمين بالمشاركة في الحملة، متابعة منصات برنامج تصميم السياسات، وكسب التأييد للمؤسسة (تويتر، إنستغرام، تيك توك)، ومن خلال تحميل الحقيبة الإعلامية للحملة.
يُذكر أن مؤسسة الملك خالد مؤسسة خيرية أنشئت عام 2001م، وتعمل على تعزيز الفرص المتكافئة في المجتمع السعودي، وبناء قدرات القطاع غير الربحي، وزيادة أثره الاجتماعي والتنموي، والإسهام في دعم صناع القرار في تطوير السياسات الوطنية؛ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأشد حاجة.