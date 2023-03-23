احتفاء برمضان.. انطلاق الحملة التوعوية لدعم القطاع غير الربحي للعام الرابع على التوالي

وتستكمل مؤسسة الملك خالد حملة دعم القطاع غير الربحي للسنة الرابعة على التوالي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتركز هذا العام على التوعية المجتمعية حول دور المرأة في تأسيس باكورة المنظمات غير الربحية في المملكة، وإبراز أثر الانضمام إلى القطاع كعاملين أو متطوعين أو مؤسسين للمبادرات والكيانات غير الربحية، والتوعية حول سلامة الإجراءات المالية في القطاع وإحكام حكومته في رؤية السعودية 2030.