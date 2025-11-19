"ون" و"مشيد".. شراكة استراتيجية في منصة "مشاريع السعودية"

أعلنت مجموعة "ون" للاتصال والتسويق عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "مشيد" للتسويق في منصة "مشاريع السعودية"، المنصة الوطنية الرائدة في متابعة وتحليل المشاريع الكبرى بالمملكة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود "ون" في تطوير المحتوى الوطني الداعم لمسيرة التحول في المملكة، وتعزيز حضور المنصات المتخصصة القادرة على صناعة أثر تنموي وإعلامي موثوق يعكس حجم المشاريع الكبرى في السعودية.
تهدف الشراكة إلى دعم النمو الاستراتيجي للمنصة عبر تمكين أذرع حلول رقمية وغير رقمية متنوعة، وتمكين الشباب السعودي، وتعزيز حضور المنصة كمرجع للمحتوى التنموي والإعلامي ورصد المشاريع محليًّا وعالميًّا.
وفي هذا السياق، أشار المهندس طارق المقرن، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة "ون" للاتصال والتسويق، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لاهتمام "ون" ببناء منصات وطنية قادرة على صناعة أثر طويل المدى، كما أكد أن منصة "مشاريع السعودية" ليست مجرد مصدر معلومات، بل هي سجل حي لرصد وتاريخ التحول الاقتصادي للمملكة بطريقة تفاعلية وموثوقة، وأضاف: "نؤمن أن توحيد الجهود بين "ون" و"مشيد" سيسهم في تطوير المنصة، وتوسيع نطاق خدماتها، وتمكينها كمصدر رئيسي لصناعة المعرفة الاقتصادية والتنموية في المملكة".
ومن جانبه، قال الأستاذ تركي البريثن، نائب الرئيس التنفيذي لمشيد للتسويق: “شراكتنا مع مجموعة "ون" أتت لتكامل الخبرات بيننا، وستثمر نتائج نوعية تعزز من حضور وتأثير "مشاريع السعودية" التي تُعد سجلًّا حيًا لمسيرة التنمية في المملكة، ونسعى عبر هذه الشراكة إلى نقل التجربة إلى مستوى جديد من التأثير والابتكار يواكب التحول الوطني الكبير.”
تجدر الإشارة إلى أن "مشاريع السعودية"، التي تأسست عام 2011، تُعد إحدى منتجات مشيد للتسويق، وقد أصبحت مرجعًا وطنيًا لمشاريع التنمية الكبرى، ووسيلة إعلامية محورية لمجتمع مشاريع المملكة.
وتُعد مجموعة "ون" للاتصال والتسويق من أبرز الجهات المتخصّصة في تقديم الحلول الاتصالية والتسويقية المبتكرة التي تعمل تحت شعار "نبتكر لنؤثر"، حيث تقدم خدماتها لمشاريع ومبادرات ذات أثر نوعي من خلال منظومة متكاملة من الحلول الاتصالية الشاملة، التي تنطلق بها مع شركائها وعملائها نحو آفاق أوسع.