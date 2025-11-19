"ون" و"مشيد".. شراكة استراتيجية في منصة "مشاريع السعودية"

وفي هذا السياق، أشار المهندس طارق المقرن، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة "ون" للاتصال والتسويق، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لاهتمام "ون" ببناء منصات وطنية قادرة على صناعة أثر طويل المدى، كما أكد أن منصة "مشاريع السعودية" ليست مجرد مصدر معلومات، بل هي سجل حي لرصد وتاريخ التحول الاقتصادي للمملكة بطريقة تفاعلية وموثوقة، وأضاف: "نؤمن أن توحيد الجهود بين "ون" و"مشيد" سيسهم في تطوير المنصة، وتوسيع نطاق خدماتها، وتمكينها كمصدر رئيسي لصناعة المعرفة الاقتصادية والتنموية في المملكة".