قنوات "عين" تستعد لإطلاق برنامج "فرسان التعليم".. بمشاركة 64 طالبًا وطالبة

أجرت قنوات "عين" قرعة الموسم الثاني من برنامج "فرسان التعليم" لانطلاق مواجهات دور 16، والذي يتنافس فيه 64 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية على لقب (فرسان التعليم).
جاء ذلك برعاية وحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، والمشرف العام على قنوات عين حامد الغامدي.
وأسفرت القرعة عن لقاء فرسان الأحساء وفرسان الحدود الشمالية في الحلقة الأولى من البرنامج، فيما يتنافس فرسان الرياض ضد فرسان الطائف في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثالثة يتنافس فرسان مكة المكرمة -حاملو لقب الموسم الأول- مع فرسان حائل.
وتجمع الحلقة الرابعة أقصى الشمال بأقصى الجنوب، حيث يلتقي فيها فرسان جازان مع فرسان الجوف، وفي الحلقة الخامسة يتنافس فرسان عسير مع فرسان نجران، فيما يتنافس في الحلقة السادسة فرسان المدينة المنورة مع فرسان القصيم.
ويلتقي في الحلقة السابعة فرسان المنطقة الشرقية مع فرسان تبوك، ويأتي التقاء فرسان جدة مع فرسان الباحة في الحلقة الثامنة.
وتدور هذه المنافسات تمهيدًا لتأهل الإدارات التعليمية الفائزة لدور الثمانية.
وأُجريت القرعة على الهواء مباشرة ضمن حلقة برنامج عين التعليم.
وعلى هامش القرعة، أوضح الدكتور سعد الحربي وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، أن برنامج "فرسان التعليم" يتواءم مع طموحات رؤية المملكة 2030، ويحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية في أن يكون المواطن السعودي منافسًا عالميًا، بالإضافة إلى تأثيره على الميدان التعليمي من خلال اكتشاف مهارات الطلاب وميولهم وصقلها، وتوجيههم بشكل سليم، كما أنها تركز على مجموعة من المعارف التي توسع مدارك الطلاب وقدراتهم، وتخلق لديهم مهارة التعلم الذاتي والتي سترفع تحصيلهم الدراسي.
وثمّن "الحربي" الجهود التي بذلتها قنوات "عين" خلال جائحة كورونا، حيث كان للقناة دور رئيس في استمرار العملية التعليمية، وواصلت القناة جهودها من خلال برامجها النوعية مثل هذا البرنامج الذي نُجري قرعته اليوم.
وفي ذات السياق، قال المشرف العام على قنوات "عين" حامد الغامدي: الموسم الثاني من برنامج "فرسان التعليم" هو استمرار للنجاحات التي حققها الموسم الأول، والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وإمارات المناطق، كما شكّل حافزًا للميدان التعليمي، وبالتالي حرصنا في الموسم الثاني على استمرارية هذا التفاعل من خلال ابتكار هوية بصرية مميزة تعزز ارتباط النشء بوطنه وتخلق لديه الوعي حول مشاريع رؤية السعودية 2030، حيث سُمّيت جولات البرنامج بأسماء أبرز المشاريع في الرؤية؛ ومنها: نيوم والقدية والعلا.
وأضاف: البرنامج يحظى بمتابعة ودعم لامحدود من لدن وزير التعليم يوسف البنيان، وقيادات الوزارة وفي مقدمتهم وكالة البرامج التعليمية والتي تعد شريكًا لنا في هذا البرنامج من خلال الجهد الذي بذلوه في إعداد أسئلة المسابقة في جولاتها المختلفة.
ويعد برنامج "فرسان التعليم" برنامجًا تلفزيونيًا تنافسيًا جماهيريًا يجمع طلاب وطالبات المملكة في مسابقة ثقافية تثري الجوانب المعرفية والتعليمية والوطنية، بمشاركة 16 منطقة تعليمية من مختلف أرجاء المملكة، بِفَرقٍ تضم أفضل طلابها من البنين والبنات، ليشكلوا فريقًا لتمثيل إداراتهم التعليمية والدخول في هذه المنافسة الشيقة، وتجسد الهوية البصرية للبرنامج عناصر البيئة السعودية بتصاميم ثلاثية الأبعاد تعكس الهوية السعودية، لتوفير تجربة تلفزيونية ممتعة للمشاهد.