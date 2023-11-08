قنوات "عين" تستعد لإطلاق برنامج "فرسان التعليم".. بمشاركة 64 طالبًا وطالبة

وفي ذات السياق، قال المشرف العام على قنوات "عين" حامد الغامدي: الموسم الثاني من برنامج "فرسان التعليم" هو استمرار للنجاحات التي حققها الموسم الأول، والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وإمارات المناطق، كما شكّل حافزًا للميدان التعليمي، وبالتالي حرصنا في الموسم الثاني على استمرارية هذا التفاعل من خلال ابتكار هوية بصرية مميزة تعزز ارتباط النشء بوطنه وتخلق لديه الوعي حول مشاريع رؤية السعودية 2030، حيث سُمّيت جولات البرنامج بأسماء أبرز المشاريع في الرؤية؛ ومنها: نيوم والقدية والعلا.