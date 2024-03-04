حسياً.. أسباب تسمية شهر شعبان بـ"القصير" وشوال بـ"الطويل" يكشفها "الزعاق"

ولفت إلى أن العامة يحسون أن الأيام خلال شهر شعبان تسير بسرعة كبيرة؛ لذلك يسمونه "القصير"، ويتباطأ الزمن خلال شهر شوال فيسمونه "الطويل"، والسبب حسي؛ لأننا ننتظر شهراً محبوباً إلينا "رمضان"، فقبل مجيئه يتسارع الزمن، وبعد فراقه يتباطأ الزمن.