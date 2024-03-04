حسياً.. أسباب تسمية شهر شعبان بـ"القصير" وشوال بـ"الطويل" يكشفها "الزعاق"

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن أسباب تسمية شهر شعبان بـ"القصير" وشهر شوال بـ"الطويل".
وقال الزعاق؛ واقعياً حركة الكون تسير بدقة متناهية؛ لا تتسارع ولا تتباطأ في حركتها، فحركتها ثابتة لا تتغيّر.
وأضاف، أن الإنسان القديم تعرَّف على حركة الكون "الزمن" بحركة الأجرام السماوية، نهاراً عبر "الشمس" وليلاً عبر "النجوم والقمر".
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، حسياً الزمن يتباطأ في حال التعاسة ويتسارع في حال السعادة.
ولفت إلى أن العامة يحسون أن الأيام خلال شهر شعبان تسير بسرعة كبيرة؛ لذلك يسمونه "القصير"، ويتباطأ الزمن خلال شهر شوال فيسمونه "الطويل"، والسبب حسي؛ لأننا ننتظر شهراً محبوباً إلينا "رمضان"، فقبل مجيئه يتسارع الزمن، وبعد فراقه يتباطأ الزمن.