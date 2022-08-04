لماذا يحدث ضغط الأذن بالطائرة.. وكيف تتخلص منه؟.. الصحة توضّح وتجيب

وبيّنت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن طرق الوقاية منه تكون بالتثاؤب المتكرر، والمضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط، وتجنب النوم أثناء الإقلاع والهبوط، وعدم السفر بالطائرة في حالة الإصابة باحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية، واستخدام سدادات الأذن التي تعمل على موازنة الضغط ببطء، واستخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بـ30 دقيقة على الأقل.