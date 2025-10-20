"إثراء" يطلق "شتاء إثراء" بـ130 برنامجًا ثقافيًا ضمن موسم الخبر 2025

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) –مبادرة أرامكو السعودية– عن إطلاق فعاليات "شتاء إثراء"، بالتزامن مع انطلاق "موسم الخبر 2025"، وذلك من 29 أكتوبر 2025 وحتى 31 يناير 2026، عبر أكثر من 130 برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا في مرافق المركز، ضمن شراكة إستراتيجية حصرية مع الموسم.
وسيشهد الافتتاح عرضًا بصريًا وموسيقيًا لافتًا يضيء سماء الظهران على مدى أربع ليالٍ من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وذلك في حدائق إثراء.
وأكد مدير مركز إثراء المكلف، مصعب السعران، أن "شتاء إثراء" يأتي دعمًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزًا للتأثير المجتمعي الإيجابي، عبر تجارب نوعية تسهم في تطوير الفكر الثقافي، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، مبينًا أن هذه الفعاليات تواكب تطلعات الزوار وتخلق أجواء تفاعلية تجعل من إثراء وجهة شتوية مميزة.
فعاليات وبرامج نوعية:
1. الأوركسترا الصينية:
ضمن العروض الموسيقية المتميزة، تقدم الأوركسترا الصينية عرضًا يعكس تمازج الفن بين الصوت والصمت، إلى جانب أمسية لفرقة "طرباند"، وأوركسترا الأطفال، والعديد من العروض الحية.
2. السوق الشتوي:
يشهد الموسم إطلاق "السوق الشتوي" الذي يضم سوق الفنانين والمصممين، ويُعنى بالتذوق الثقافي والفن والإبداع، والتعريف بالمنتجات اليدوية والمعارض الفنية.
3. أيام إثراء الثقافية – إسبانيا:
تُقام فعالية "أيام إثراء الثقافية (إسبانيا)" كرحلة غامرة بين العراقة والحداثة، تشمل عروضًا موسيقية ومسرحية، وفنونًا بصرية، وورش عمل حرفية، إلى جانب "إل ماركادو الإسباني" المستوحى من شوارع ومطابخ إسبانيا، وتجارب طعام تثري التذوق الثقافي.
دعم الشراكة الثقافية:
وشارك مركز "إثراء" في اللقاء الإعلامي الذي عُقد أمس الأحد بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز "سايتك"، للإعلان الرسمي عن موسم الخبر 2025، الذي يُنظم بقيادة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة السعودية للسياحة، وبشراكة إستراتيجية مع "إثراء".
عن مركز إثراء:
يُعد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) –مبادرة أرامكو السعودية– منصة ثقافية رائدة، انطلقت في 2018 بمدينة الظهران، وتضم مرافق متعددة تشمل: المكتبة، المسرح، المتحف، السينما، القاعة الكبرى، معرض الطاقة، متحف الطفل، برج إثراء، ومختبر الأفكار، ما يجعلها بيئة متكاملة للإبداع والتبادل المعرفي.