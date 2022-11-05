الطاقة المتجددة النظيفة.. كيف تسهم السعودية في خفض انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة؟

وألزمت الرياض نفسها بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060م، وقبل ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وهو هدف تسعى السعودية إلى الوفاء به من خلال جهود حثيثة، منها التوسع في مشاريع واستراتيجيات الطاقة المتجددة النظيفة صديقة البيئة، وتبنِّي الحلول الابتكارية.