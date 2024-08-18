جامعة المؤسس تكمل جاهزيتها لاستقبال الطلاب الطالبات وانطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن اكتمال استعداداتها بجميع فروعها، لاستقبال الطلاب والطالبات بمختلف تخصصاتهم الدراسية، في مستهلّ عامهم الجامعي الجديد 1446هـ.
وهيّأت الجامعة الإمكانات اللازمة لبدء الدراسة، من الجداول وتحديد القاعات الدراسية والمعامل، إذ تم تجهيز 1600 فصل دراسي، و90 قاعة تفاعلية، و416 معمل حاسب آلي، و118 مبنى سكنيًا للطلاب والطالبات، إضافة لأعمال الصيانة في الطرق والمرافق والمصاعد وأجهزة التكييف والنظافة والتعقيم، إلى جانب اختبارات الفحص لمستوى المياه، والتأكد من أبواب الطوارئ ومخارج السلامة والطرق المؤدية إليها.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مصعب فالح الحربي أن الجامعة عملت على تسخير كل الإمكانات والطاقات البشرية وأنظمتها الإلكترونية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة، بما ينعكس إيجابًا على الطالب والطالبة في توفير البيئة المناسبة للتحصيل العلمي، حيث تم التأكد من جاهزية جميع الكليات بالحرم الجامعي، إضافةً إلى اعتماد خطة سير المركبات من قبل إدارة الأمن والسلامة والقطاعات المساندة.
وأكد الدكتور "الحربي" أن الجامعة بذلت جهودًا كبيرة من خلال جميع القطاعات التي عملت على قدم وساق لضمان استكمال جاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات واستيعابهم من أول يوم دراسي، وتم وضع الخطط والبرامج الخاصة بخدمة الطلاب والطالبات وتهيئة المناخ الدراسي المشجع على التعليم والتعلم.