جامعة المؤسس تكمل جاهزيتها لاستقبال الطلاب الطالبات وانطلاق العام الدراسي الجديد

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مصعب فالح الحربي أن الجامعة عملت على تسخير كل الإمكانات والطاقات البشرية وأنظمتها الإلكترونية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة، بما ينعكس إيجابًا على الطالب والطالبة في توفير البيئة المناسبة للتحصيل العلمي، حيث تم التأكد من جاهزية جميع الكليات بالحرم الجامعي، إضافةً إلى اعتماد خطة سير المركبات من قبل إدارة الأمن والسلامة والقطاعات المساندة.