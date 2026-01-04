الرياض تتصدر مشهد شتاء السعودية.. افتتاح القدية يعزز منظومة الترفيه وتجارب البوليفارد تتجدد

تواصل مدينة الرياض ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز وجهات شتاء السعودية، من خلال حزمة متنوعة من التجارب التي تجمع بين الترفيه العالمي، والأنشطة الثقافية، والفعاليات الرياضية والفنية الكبرى، ضمن موسم شتوي يُحوِّل العاصمة إلى وجهة نابضة بالحياة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
القدية.. إضافة نوعية تعزز منظومة الترفيه
ومع افتتاح القدية، تشهد الرياض نقلة جديدة في صناعة الترفيه، إذ تقدم القدية كمدينة ترفيهية كبرى متعددة التجارب، تضم مرافق ترفيهية ورياضية وثقافية صُممت وفق معايير عالمية، لتضيف بعدًا جديدًا لمشهد شتاء الرياض، عبر خيارات تلائم العائلات والشباب ومحبي المغامرة.
بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد.. تجارب ترفيهية متجددة
ويواصل بوليفارد سيتي استقطاب الزوار عبر برنامج يومي حافل يتضمن حفلات موسيقية ومسرحيات عربية وعالمية وتجارب ترفيهية حية، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي التي تمتد أجواؤها حتى ساعات متأخرة.
وفي السياق ذاته، يقدم بوليفارد وورلد تجربة تجمع ثقافات العالم في موقع واحد، من خلال مناطق مستوحاة من دول متعددة، وأنشطة عائلية، وتجارب تفاعلية تمتد طوال الموسم الشتوي.
أجندة فعاليات تعكس زخم العاصمة
ويعكس جدول فعاليات الرياض ضمن شتاء السعودية تنوعًا لافتًا في المحتوى، حيث تشهد العاصمة استضافة بطولات رياضية عالمية، إلى جانب عروض مسرحية وكوميدية يومية، وحفلات موسيقية وسهرات فنية، فضلاً عن تجارب ثقافية وتراثية في مواقع تاريخية بارزة، من بينها قصر المصمك وقصر المربع، في إطار يربط بين الإرث التاريخي والحراك الحضري الحديث.
وتتميز فعاليات الرياض بامتدادها طوال فصل الشتاء وتنوع مواقعها بين الوجهات الترفيهية الحديثة والمواقع التراثية والمعالم المفتوحة داخل المدينة، بما يتيح خيارات متعددة للزوار ويمكّنهم من تصميم رحلتهم وفق اهتماماتهم.
الرياض.. وجهة شتوية متكاملة
وتؤكد الرياض، بما تقدمه من زخم متواصل، أنها وجهة شتوية متكاملة تجمع بين الترفيه الحديث والثقافة والتراث والرياضة العالمية والضيافة الراقية، ضمن إطار حملة شتاء السعودية التي تستهدف إبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، مع تركيز خاص على العاصمة باعتبارها نقطة التقاء للتجارب والفعاليات المتنوعة.
للاطلاع على جدول فعاليات الشتاء، نرجو زيارة منصة روح السعودية: Visitsaudi.com/winter