الرياض تتصدر مشهد شتاء السعودية.. افتتاح القدية يعزز منظومة الترفيه وتجارب البوليفارد تتجدد

أجندة فعاليات تعكس زخم العاصمة

ويعكس جدول فعاليات الرياض ضمن شتاء السعودية تنوعًا لافتًا في المحتوى، حيث تشهد العاصمة استضافة بطولات رياضية عالمية، إلى جانب عروض مسرحية وكوميدية يومية، وحفلات موسيقية وسهرات فنية، فضلاً عن تجارب ثقافية وتراثية في مواقع تاريخية بارزة، من بينها قصر المصمك وقصر المربع، في إطار يربط بين الإرث التاريخي والحراك الحضري الحديث.