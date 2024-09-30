"رحلة عمر و1600 طن سنويًّا".. شاهد ثمار الرمان في الباحة تدخل مرحلة الحصاد

من جهته، عدّ المزارع سعود بن حسن الزهراني؛ أن موسم قطف الرمان يبدأ مع مطلع شهر سبتمبر في كل عام، ويستمر قرابة 3 أشهر، وقال: إن بوادر إنتاج الرمان هذه السنة طيبة، إثر العوامل البيئية للعام الماضي، ومنها الأمطار الكثيرة التي لها -بعد فضل الله- أثرٌ إيجابي في صفاوة الرمان ونظافته من الأوبئة كالآفات الحشرية.