"السليمان": الشائعات اليوم من أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرارها

وأكمل، خلال حديثه، اليوم الثلاثاء، بالمنتدى السعودي للإعلام، هنا ترتبط المسألة بمدى توافر المعلومات، هل المعلومة حاضرة وتوفّرها الجهات ومصادر المعلومات؟ وهل تتيح مرجعيات القرارات والسلطة الوصول إليها؟ وهنا نصبح أمام معادلة إما أن نقضي على الشائعة في مهدها أو السماح لها بالتمادي فتصبح معالجة آثارها أكثر صعوبة، خصوصاً في المجتمعات الهشة بدول العالم الثالث التي تفتقر للشفافية والنزاهة في التعامل مع القرارات والإعلام الحر صاحب المصداقية والمهنية العالية.