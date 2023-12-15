"روح السعودية" تمد جسور التواصل مع المسافر الروسي عبر خرائط "ياندكس"

تمد السياحة السعودية جسور التواصل مع كافة شعوب العالم للتعايش مع الثقافة السعودية الأصيلة والحفاوة الشهيرة، وتسليط الأضواء على الأجواء السياحية الساحرة من خلال أهم الوجهات والمعالم والتجارب، كما تستهدف الهيئة السعودية للسياحة عبر "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ الوصول إلى مزيد من الشرائح حول العالم؛ عبر حملاتها الترويجية داخل وخارج الحدود، وشراكاتها الاستراتيجية الدولية؛ وآخرها الشراكة المثمرة مع "ياندكس".