سكان ظلم يشتكون "الكهرباء": نفقد الخدمة مع كل نسمة هواء أو رشة مطر والحلول غائبة

ويقول المواطن محيسن بن حجاب إن انقطاعات الخدمة الكهربائية في مركز ظلم أصبحت شيئًا معتادًا عند هطول الأمطار أو هبوب الرياح؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعود لاعتماد المنطقة على الشبكة الهوائية القديمة، وأوضح أنه وقبل أربعة أيام تعرض الحي الذي يسكنه لانقطاع طويل بعد منتصف الليل استمر لأكثر من ساعتين ونصف؛ حيث عاش السكان في الظلام ووسط أجواء حارة؛ مستغربًا عدم معالجة الشركة لإشكالية تكرار الانقطاعات.