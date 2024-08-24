سكان ظلم يشتكون "الكهرباء": نفقد الخدمة مع كل نسمة هواء أو رشة مطر والحلول غائبة

اشتكى عدد من سكان مركز ظلم بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، من تكرار انقطاعات الخدمة الكهربائية؛ مشيرين إلى أن أي تقلبات جوية ولو كانت بسيطة تشكل قلقًا للسكان، لتسببها في انقطاعات الخدمة الكهربائية لكون المنطقة تعتمد على الشبكة الهوائية القديمة؛ مطالبين الشركة بإيجاد حلول عاجلة تضمن تقديم خدمة جيدة توازي مبالغ الفواتير التي يقوم السكان بسدادها شهريًّا.
ويقول المواطن محيسن بن حجاب إن انقطاعات الخدمة الكهربائية في مركز ظلم أصبحت شيئًا معتادًا عند هطول الأمطار أو هبوب الرياح؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعود لاعتماد المنطقة على الشبكة الهوائية القديمة، وأوضح أنه وقبل أربعة أيام تعرض الحي الذي يسكنه لانقطاع طويل بعد منتصف الليل استمر لأكثر من ساعتين ونصف؛ حيث عاش السكان في الظلام ووسط أجواء حارة؛ مستغربًا عدم معالجة الشركة لإشكالية تكرار الانقطاعات.
ويشاركه في الحديث متعب العتيبي قائلًا: "الانقطاعات تستمر لساعات وذلك لغياب فِرَق الطوارئ المجهزة؛ حيث يتوفر فِرَق لكن تنقصها الرافعات والآليات التي تساهم في سرعة إصلاح الأعطال".
وأضاف: "المنطقة تُعتبر شريانًا حيويًّا هامًّا للسياح والمعتمرين؛ حيث تقع على طرق رئيسية، وانقطاع التيار يشل حركة المسافرين لتوقف المحلات ومحطات الوقود عن العمل.
من جهته طالب أحمد الروقي الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خدمات توازي مبالغ الفواتير الشهرية التي تحصلها من السكان شهريًّا؛ مشيرًا إلى أن مبالغ الفواتير عالية، يقابلها سوء في الخدمة من حيث تكرار الانقطاعات الكهربائية وطول فتراتها.
وطالب سكان ظلم الشركة بسرعة استبدال الشبكة الهوائية بشبكة أرضية لضمان مواجهة الظروف الجوية، ولتكون أكثر أمنًا وسلامًا؛ مشيرين إلى أن بعض الأعمدة تحتاج لصيانة عاجلة لأنها تشكل خطرًا على الأهالي.
وطالَبَ السكان بحلول فورية تشتمل على توفير آليات لفِرَق الطوارئ داخل مركز ظلم، إضافة لتعويض الأهالي بسبب الانقطاع الأخير الذي استمر لأكثر من ساعتين وهو ما تنص عليه الأنظمة في استحقاق المشترك للتعويض إذا تجاوزت مدة الانقطاع ساعتين.
"سبق" نقلت الشكاوى للشركة السعودية للكهرباء والتي ردت بالتوضيح التالي:
"نثمن لسعادتكم وصحيفتكم الموقرة الدور الكبير الذي تضطلعون به في خدمة الإعلام الوطني الهادف.
إشارة إلى استفساركم عن الانقطاع في مركز ظلم خلال الفترة الماضية؛ نفيدكم بأن المنطقة تعرضت لعوامل جوية (رياح هابطة وأمطار وصواعق، بالإضافة للعواصف الرملية الكثيفة)؛ مما أدى إلى تأثر محدود للشبكة الكهربائية في مركز ظلم التابع لمحافظة الطائف.
وباشرت على الفور الفِرَق الفنية المختصة التابعة لشركة السعودية للكهرباء الموقع، وتم معالجة الخلل وإعادة الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في وقت قياسي.
وتؤكد الشركة السعودية للكهرباء حرصها التام على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وبأعلى معايير الأمن والسلامة لمشتركيها؛ مشيرة إلى حرصها على مواصلة كل الجهود؛ حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من مشاريع تعزيز وتحسين للشبكات والأتمتة والتي من شأنها دعم موثوقية الخدمة في مركز ظلم ومواجهة أي أعطال ناتجة عن الأحوال الجوية من خلال تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدقيق للشبكة ومعالجة أي ملاحظات وتحديثها بشكل مستمر لرفع موثوقية الخدمة، ودعم الشبكة الكهربائية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.