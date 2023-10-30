بعد تعذُّر تكريمه في المدرسة.. معلمون بـ"المجاردة" يكرمون تلميذهم المصري في منزله

وقال لـ"سبق" مدير مكتب التعليم بمحافظة المجاردة أحمد بن عبدالرحمن الشريف: "مبادرة رائعة من المعلمين في مدارسنا؛ فهم رسل القيم والأخلاق، وسفراء الإنسانية. وما شاهدناه من زملائي المعلمين في وداع ابننا الطالب مالك، الذي سيغادر مساء اليوم لجمهورية مصر العربية بعد تعذر تكريمه في مدرسته نظرًا لتعليق الدراسة الحضورية، مبادرة طيبة؛ إذ تم زيارته في منزله وتكريمه.. وتلك هي رؤية ورسالة تعليمنا، التي ترتكز على مجموعة من القيم مدعومة بعاداتنا وتقاليدنا الجميلة، وتوجهات وطننا الغالي".