"في قبضة رجال الأمن": ضبط مروّجي مخدرات ومخالفين لنظام المعلوماتية في الرياض وجازان

تواصل قوات الأمن العام في المملكة جهودها في ضبط المخالفين والمتورّطين في جرائم تهدّد أمن المجتمع، حيث أعلنت عن عددٍ من القضايا التي تمّ التعامل معها بحزمٍ في مناطق مختلفة من المملكة.
في العاصمة الرياض، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية ظهر في محتوى مرئي يهدّد شخصاً آخر من جنسيته نفسها، في مخالفةٍ واضحة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ إذ تمّ القبض أيضاً على ستة مقيمين آخرين من الجنسية ذاتها، ظهروا في مقطع مرئي إثر شجارٍ وقع بينهم في مكانٍ عام؛ ما استدعى تدخل رجال الأمن فوراً لضبطهم.
وفي منطقة جازان، أحبطت قوات الأمن محاولة ترويج 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر. وتمّ القبض على المقيم المسؤول عن الترويج، وهو من الجنسية الباكستانية، بعد أن عُثر على الكمية مخبأةً بعناية في صندوق مركبته أثناء قيادته لها.
تأتي هذه العمليات ضمن جهود الأمن العام المستمرة لضبط المخالفين، ومكافحة الجرائم بمختلف أنواعها؛ للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وتطبيق الأنظمة بحزمٍ على الجميع دون استثناء.