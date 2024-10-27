"في قبضة رجال الأمن": ضبط مروّجي مخدرات ومخالفين لنظام المعلوماتية في الرياض وجازان

ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ إذ تمّ القبض أيضاً على ستة مقيمين آخرين من الجنسية ذاتها، ظهروا في مقطع مرئي إثر شجارٍ وقع بينهم في مكانٍ عام؛ ما استدعى تدخل رجال الأمن فوراً لضبطهم.