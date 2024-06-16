"النحر والكبير والحجاج".. "الزعاق" يوضح أسباب الاختلاف بتسميات عيد الأضحى عند العرب

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن عيد الأضحى المبارك يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة، ففي العام 1412هـ الموافق 1992 ميلادية جاء في عز القيظ، وفي العام 1426هـ الموافق 2006 ميلادية كان في وقت الشتاء، وعُدنا من جديد هذا العام في وقت القيظ ليعود في العام 2039 بمشيئة الله للشتاء.