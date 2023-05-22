"المزيني العقارية" تُوَقع اتفاقية مع "نزل" لتسويق مشروع بيوت الحي في سدرة

أعلنت "شركة المزيني العقارية"، عن توقيع اتفاقية مع شركة "نزل" للتسويق العقاري؛ وذلك لتسويق وبيع مشروع "بيوت الحي" بحي سدرة التابع لشركة روشن في مدينة الرياض.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي أنه تم التوقيع مع شركة "نزل"؛ نظرًا لنجاحاتها الكبيرة التي قدمتها في تسويق المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة ولخبرتها الواسعة في هذا المجال.
وأضاف المهندس وسام الدمياطي أن من المتوقع تسويق المشروع الذي يضم مئات الوحدات السكنية في أقل من شهرين؛ لينضم إلى مجموعة المشاريع السكنية التي تعمل الشركة على تطويرها.
وقد وقّعت شركة المزيني العقارية مؤخرًا مع شركة روشن للتطوير العمراني، اتفاقية شراء أرض بحي سدرة في شمال الرياض بقيمة تجاوزت 223 مليون ريال؛ وذلك لتطوير وحدات سكنية على أرض تجاوزت مساحتها 54 ألف متر مربع؛ وذلك في مسعى منها لتطوير مفاهيم عمرانية تعكس معايير جودة الحياة، وتتناسب مـع تطلعات المجتمع السعودي، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
يُذكر أن إجمالي قيمة المشاريع التي عملت "نزل" على تسويقها وبيعها، تجاوزت الـ7 مليارات ريال، واشتملت على فلل وأراضٍ وشقق ومراكز تجارية وعدد من المزادات في مناطق مختلفة من المملكة.