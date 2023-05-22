"المزيني العقارية" تُوَقع اتفاقية مع "نزل" لتسويق مشروع بيوت الحي في سدرة

وقد وقّعت شركة المزيني العقارية مؤخرًا مع شركة روشن للتطوير العمراني، اتفاقية شراء أرض بحي سدرة في شمال الرياض بقيمة تجاوزت 223 مليون ريال؛ وذلك لتطوير وحدات سكنية على أرض تجاوزت مساحتها 54 ألف متر مربع؛ وذلك في مسعى منها لتطوير مفاهيم عمرانية تعكس معايير جودة الحياة، وتتناسب مـع تطلعات المجتمع السعودي، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.