عواقب الغش في الاختبارات النهائية.. رؤية قانونية وتعليمية

وقال "العبنق" لـ"سبق": عند اكتشاف الغش للمرة الأولى، تتخذ المدرسة سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة، اذ يتم تحرير محضر رسمي بالغش واعتماده من مدير المدرسة، وهذا المحضر يعد وثيقة مهمة تضمن تسجيل الواقعة بدقة، ويتم إلغاء الأجوبة التي تم الغش فيها، ومنح الطالب درجة صفر على تلك الأسئلة، مما يؤثر بشكل كبير على معدله النهائي. بالإضافة إلى ذلك، يوقع الطالب على تعهد خطي بعدم تكرار هذا الفعل في المستقبل، وهو بمثابة التزام قانوني وأخلاقي بعدم العودة إلى الغش.