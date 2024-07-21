15 سنة من الصنع.. 6 شروط لاستيراد المعدات الثقيلة تبرزها "هيئة المواصفات"

أعادت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، التعريف بلائحة اشتراطات استيراد المعدات الثقيلة، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على كافة الضوابط والمتطلبات من خلال وثيقة "اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة" عبر الرابط
واشترطت الهيئةُ الالتزامَ باللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة، وأن تكون حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة نفسها.
وتشمل الاشتراطات أيضًا ألّا يتجاوز موديل المعدة 15 سنة من وقت الصنع، ويتمّ احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.
وتابعت: أن الاستيراد التجاري يقتصر على الشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري له علاقة بنفس المجال، والاستيراد الفردي تكون للاستخدام الشخصي بشرط ألّا تزيد على 2 معدة خلال السنة الواحدة.
وأوضحت أن الممنوعات تشمل استيراد المعدات التي تعرّضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقًا للفحص.