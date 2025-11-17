رتال تعلن عن مجموعة مشاريع نوعية جديدة بقيمة 12 مليار ريال خلال مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2025"

أعلنت مجموعة رتال للتطوير العمراني، خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" الذي يقام تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، عن إطلاق محفظة مشاريع نوعية بقيمة 12 مليار ريال، وذلك في اليوم الأول من المعرض المُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لمسيرة رتال الريادية في قطاع التطوير العمراني ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي أعلنت عنها المجموعة منذ انطلاق مشاركاتها في معرض سيتي سكيب أكثر من 26 مليار ريال، في دلالة على النمو المتسارع في استثماراتها، واتساع نطاق مشاريعها التنموية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رتال للتطوير العمراني، خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مشاركة رتال في النسخة الثالثة من "سيتي سكيب العالمي 2025" تأتي امتدادًا لمسيرة من الإنجاز والريادة، مؤكدًا أن رتال تمكنت خلال ثلاثة أعوام من تجاوز التوقعات وتحقيق نمو نوعي في استثماراتها، لتُعلن اليوم عن محفظة مشاريع جديدة بقيمة 12 مليار ريال، تُضاف إلى إجمالي مشاريع تجاوز 26 مليار ريال منذ انطلاق المعرض.
وأضاف البريكان: "منذ تأسيس رتال، كان الإنسان هو المحور والغاية، واليوم نمضي برؤية طموحة لبناء مجتمعات عمرانية تُجسد تطلعات الأجيال القادمة."
وتُجسّد مشاريع رتال فلسفتها في التطوير العمراني الذكي، حيث تركز على إنشاء مجتمعات متكاملة تُراعي جودة الحياة، وتوفّر بيئة سكنية وتجارية مستدامة. وقد نجحت الشركة في تقديم نماذج عمرانية متطورة، من بينها مشاريع سكنية حديثة، ومراكز حضرية متعددة الاستخدام، ومبادرات تطوير نوعية في مناطق استراتيجية داخل المملكة، مما يجعلها أحد أبرز روافد النمو في القطاع العقاري السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن رتال تُعدّ من أبرز الشركات السعودية التي ساهمت في إعادة تعريف مفهوم التطوير العمراني، عبر تقديم مشاريع متكاملة، تراعي الاستدامة، وتضع الإنسان في قلب التصميم والبناء، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.