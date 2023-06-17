"المنيع" عن موعد وقفة عرفة: الإثنين غرة ذي الحجة وعيد الأضحى الأربعاء

أكّد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، بإذن الله، مبينا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق ٢٩ دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.