المرور السعودي: الفحص الفني الدوري ضرورة لضمان سلامة المركبات على الطرق

أكّد المرور السعودي أن الفحص الفني الدوري يُعد خطوة أساسية للتأكد من سلامة المركبات وصلاحيتها للسير على الطرق، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح المرور أن الالتزام بإجراء الفحص الفني الدوري يهدف إلى الكشف المبكر عن الأعطال الفنية المحتملة، والتأكد من كفاءة الأنظمة الأساسية في المركبة، بما في ذلك المكابح، والإضاءة، والإطارات، وأنظمة السلامة، مشددًا على أن إهمال الفحص قد يعرّض قائد المركبة والآخرين لمخاطر جسيمة.
ودعا المرور السعودي قائدي المركبات إلى التقيد بمواعيد الفحص الفني المعتمدة، والحرص على صيانة مركباتهم بشكل دوري، مؤكدًا أن السلامة تبدأ بخطوة، وأن الفحص الفني الدوري أحد أهم ركائز الوقاية من الحوادث المرورية.