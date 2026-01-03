المرور السعودي: الفحص الفني الدوري ضرورة لضمان سلامة المركبات على الطرق

وأوضح المرور أن الالتزام بإجراء الفحص الفني الدوري يهدف إلى الكشف المبكر عن الأعطال الفنية المحتملة، والتأكد من كفاءة الأنظمة الأساسية في المركبة، بما في ذلك المكابح، والإضاءة، والإطارات، وأنظمة السلامة، مشددًا على أن إهمال الفحص قد يعرّض قائد المركبة والآخرين لمخاطر جسيمة.