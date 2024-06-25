مدير "عون": 112 لا تعمل إلا بوجود برج.. وتفعيل البحث التلقائي بالهاتف ضرورة

وأضاف "النوفل"، أن ما يشاع عن عمل الرقم 112 بدون شبكة غير صحيحة إطلاقًا؛ لافتًا إلى أن جميع الشركات المشغلة لخدمة الجوال بالمملكة لديها اتفاقية لاختيار شبكة أخرى خارج النطاق العمراني؛ لذلك لا بد من أن يكون هناك تفعيل للاختيار التلقائي للبحث عن شبكات الهاتف بالجوال للحصول على تغطية أي برج يعمل؛ حتى لو كان غير برج الشركة المقدمة لخدمة الشريحة بالهاتف.