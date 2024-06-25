مدير "عون": 112 لا تعمل إلا بوجود برج.. وتفعيل البحث التلقائي بالهاتف ضرورة

أكد المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل، أن خدمة 112 لا تعمل إلا بوجود برج للاتصالات.
وأضاف "النوفل"، أن ما يشاع عن عمل الرقم 112 بدون شبكة غير صحيحة إطلاقًا؛ لافتًا إلى أن جميع الشركات المشغلة لخدمة الجوال بالمملكة لديها اتفاقية لاختيار شبكة أخرى خارج النطاق العمراني؛ لذلك لا بد من أن يكون هناك تفعيل للاختيار التلقائي للبحث عن شبكات الهاتف بالجوال للحصول على تغطية أي برج يعمل؛ حتى لو كان غير برج الشركة المقدمة لخدمة الشريحة بالهاتف.
ونصح مَن يلزمه دخول الصحراء باقتناء هاتف "الثريا" الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية، والذي قد يكون له دور كبير في إنقاذ الحياة.