بتقنيات حديثة وتواجد ميداني مكثف.. "أمن المسجد النبوي" ينظم دخول الزوار للروضة الشريفة

كثّفت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، جهودها في تنظيم دخول الزوار إلى الروضة الشريفة ومختلف أرجاء المسجد النبوي، عبر اتباع خطط أمنية محكمة تهدف إلى توفير الأمن والطمأنينة للزوار.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع تزايد أعداد المصلين والزوار الذين يقصدون المسجد النبوي من داخل المملكة وخارجها.
واعتمدت القوة على استخدام أحدث التقنيات في مراقبة الحشود وإدارة الحشود البشرية بشكل دقيق، لضمان سلامة الزوار وتسهيل حركتهم، بالإضافة إلى ذلك تم نشر عناصر أمنية ميدانية في كافة أرجاء المسجد للتأكد من سير الأمور بشكل منظم، ومتابعة تنفيذ التعليمات الأمنية على أرض الواقع.
وحرصت القوة الخاصة على توفير البيئة الملائمة لأداء العبادات في الروضة الشريفة، من خلال تنظيم أوقات الدخول وتوزيع الزوار بشكل يمنع التزاحم؛ مما يساهم في توفير أجواء روحانية وأمنية تساعد الزوار على أداء عباداتهم براحة واطمئنان.