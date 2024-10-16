بتقنيات حديثة وتواجد ميداني مكثف.. "أمن المسجد النبوي" ينظم دخول الزوار للروضة الشريفة

واعتمدت القوة على استخدام أحدث التقنيات في مراقبة الحشود وإدارة الحشود البشرية بشكل دقيق، لضمان سلامة الزوار وتسهيل حركتهم، بالإضافة إلى ذلك تم نشر عناصر أمنية ميدانية في كافة أرجاء المسجد للتأكد من سير الأمور بشكل منظم، ومتابعة تنفيذ التعليمات الأمنية على أرض الواقع.