"العمور": المشاركة بمهرجان المؤسس فخر حقيقي لملاك الإبل

قال بطل نخبة النخبة الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، هادي بن عبدالله العمور: إن مشاركته في المهرجان ستكون في النخبة وسيف الملك وأشواط الفردي؛ للحفاظ على الألقاب التي حققها بفضل الله وتوفيقه.
ورحّب "العمور" بالمنافسين وتصريحاتهم التنافسية على أشواط الشقح، مع شقح الجزيرة حاملة ألقاب النخبة والسيف، وقائلًا: "من حقق شيء يستاهله".
وأكد أن المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد هي بمثابة الفخر الحقيقي لملاك الابل، بهذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسم مؤسس المملكة جلالة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، الذي أسس المملكة ووحّدها على ظهور الإبل، معتبرًا أن جميع من شارك من ملاك الإبل فهو فائز.
وأضاف: نادي الإبل قدم لنا نسخة مثيرة وقوية من ناحية التنافس والإثارة وقوة الأشواط وتنوعها، إضافة إلى فتح المجال في الاستثمار عبر الإيجار.
وأوضح أن هذه الخطوة في بدايتها لم نستوعبها كما يجب، لكنها نجحت وبنسبة عالية جدًّا، مؤكدًا أنها من خطوات التطوير وخلق المنافسة والإثارة على أشواط المهرجان، استفاد منها الجميع بمردودها المالي الكبير، واستفاد منها المستثمرون في الإبل.
وعن مشاركة نخبة شقح الجزيرة، قال: إنها كانت متميزة، حافظت على إنجازاتها، وكانت على مسافة بعيدة جدًّا عن المنافسين الآخرين في النسخة السادسة، وستحافظ على ألقابها، بإذن الله تعالى.