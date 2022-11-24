"العمور": المشاركة بمهرجان المؤسس فخر حقيقي لملاك الإبل

وأوضح أن هذه الخطوة في بدايتها لم نستوعبها كما يجب، لكنها نجحت وبنسبة عالية جدًّا، مؤكدًا أنها من خطوات التطوير وخلق المنافسة والإثارة على أشواط المهرجان، استفاد منها الجميع بمردودها المالي الكبير، واستفاد منها المستثمرون في الإبل.