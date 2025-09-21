"الأرصاد" تنبّه 7 مناطق بتقلبات جوية وأمطار ورياح وأتربة مثارة حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية التي طالت سبع مناطق بالمملكة، متوقعًا أن تشهد ابتداءً من صباح اليوم الاثنين وحتى ساعات المساء، تقلبات مناخية متفاوتة تشمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على بعض المواقع.
في منطقة الرياض شملت التنبيهات محافظتي الدوادمي وعفيف، حيث تبدأ الحالة عند الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى العاشرة مساءً، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية الأفقية وتصحبها سحب رعدية.
أما منطقة مكة المكرمة فقد شملت التنبيهات محافظات الليث والشعيبة ورابغ، حيث تبدأ الحالة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً. ومن المتوقع أن تشهد أجواء المنطقة رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات، إضافة إلى رياح تصل سرعتها إلى نحو 49 كيلومترًا في الساعة.
وفي منطقة المدينة المنورة جاءت التنبيهات أكثر شمولًا وتنوعًا، حيث تبدأ الحالات من الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في محافظات المدينة المنورة وينبع والحنانية والمهد ووادي الفرع. وتشمل الحالة رياحًا نشطة تتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية مع هطول أمطار خفيفة متفرقة وسحب رعدية، فيما تشهد بعض المحافظات أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة وانعدام شبه كامل للرؤية، مع احتمالية تساقط البرد وجريان السيول.
كما شملت التنبيهات منطقة نجران ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، حيث تتأثر محافظات بدر الجنوب، يدمة، حبونا، خباش، ومدينة نجران برياح نشطة تصل سرعتها إلى نحو 49 كيلومترًا في الساعة وتتسبب في تدنٍ ملحوظ للرؤية الأفقية، فيما تشهد محافظة شرورة حالة من الأتربة المثارة والرياح النشطة المصاحبة لها.
وفي منطقة القصيم تبدأ الحالة عند الثانية ظهرًا وتستمر حتى العاشرة مساءً، وتشمل محافظات بريدة وعنيزة والرس والبدائع والبكيرية والشملي وعقلة الصقور وعيون الجواء وغيرها، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مع سحب رعدية تؤثر على الرؤية الأفقية.
أما منطقة حائل فتشهد من الثانية ظهرًا وحتى العاشرة مساءً حالة جوية تشمل مدن ومحافظات حائل والحائط والسليمي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، حيث تتوقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مصحوبة بسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
كما شملت التنبيهات منطقة الباحة حيث تبدأ الحالة عند الواحدة ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، متأثرة بأمطار متوسطة في الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة والمخواة وقرى غامد الزناد، مع رياح شديدة السرعة وانعدام شبه كامل للرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بعواصف رعدية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالات الجوية تتطلب الحذر، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى متابعة تحديثاته المستمرة واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.