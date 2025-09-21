"الأرصاد" تنبّه 7 مناطق بتقلبات جوية وأمطار ورياح وأتربة مثارة حتى مساء الاثنين

أما منطقة مكة المكرمة فقد شملت التنبيهات محافظات الليث والشعيبة ورابغ، حيث تبدأ الحالة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً. ومن المتوقع أن تشهد أجواء المنطقة رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات، إضافة إلى رياح تصل سرعتها إلى نحو 49 كيلومترًا في الساعة.