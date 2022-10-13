بعد عجز الأمانة عن الحل.. هل تنقذ "اللائحة التنفيذية الجديدة" أطفال "العارضة" من السموم

وكانت "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" (السابقة) اقترحت في وقت سابق، عدداً من الحلول والتي لم تفعل لإنهاء خطر المكب من أبرزها الإيقاف الفوري لعمليات الحرق، وفرز المخلفات وتحويل المرمى الحالي إلى نموذجي باتباع الطرق الحديثة في مرامي النفايات، وهي عمليات العزل والتبطين والطمر والسماح للشركات المتخصصة في هذا المجال بإعادة تدوير النفايات، والاستفادة منها في صناعات أخرى.