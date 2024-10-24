مركز التنمية الاجتماعية و "بر جدة" يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل مبادرة (توأمة الجمعيات المميزة مع الناشئة)

وقع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة وجمعية البر بجدة مذكرة تفاهم لتفعيل مبادرة: "توأمة الجمعيات المميزة مع الجمعيات الناشئة" التي وجّه بإطلاقها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وقد وقع المذكرة نيابة عن مركز التنمية الاجتماعية مدير المركز أيمن بن رجاء الحربي، فيما مثّل جمعية البر بجدة الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي.
وبموجب المذكرة ستقدم جمعية البر بجدة الدعم الإداري والمعرفي لجمعية سبل للخدمات الإنسانية، وجمعية معًا للتنمية الاجتماعية.
تهدف المذكرة إلى توأمة وربط الجمعيات المميزة مع الجمعيات الناشئة التي تحتاج إلى الدعم المعرفي والإداري للإسهام في تطويرها وتسهيل انتقال الخبرات والتجارب اليها وتمكينها من اكتساب المعرفة والخبرات الإدارية من الجمعيات الأهلية المميزة.
يُذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ هي إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتعمل الجمعية برؤية ريادية تستهدف تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، في ظل رسالتها التي تسعى من خلالها إلى تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تحقق أهدافها وتُسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة من خدماتها وللمجتمع ككل.
وتركز أهداف الجمعية في المحور الاجتماعي على تعظيم الأثر المجتمعي لخدماتها وتعزيز العمل التطوعي وتعميق أثره، فيما تركز في محورها التنموي على تحقيق الاستدامة في مواردها، أما المحور التطويري فتركز فيه على تقديم حلول ابتكارية لمعالجة أبرز التحديات الاجتماعية وتطوير منظومة متكاملة لتنفيذ وإدارة المشروعات والبرامج وفق أفضل الممارسات المؤسسية، بينما تركز في محورها الصحي على تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة حياة المرضى والأيتام والمحتاجين.