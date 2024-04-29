شركة فايزر السعودية تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل" في المملكة العربية السعودية لعام 2024

حصدت شركة فايزرالسعودية التابعة لشركة فايزرالعالمية للأدوية الحيوية والبحوث اعتماد "أفضل بيئة عمل" من قبل منظمة Best Place to Work للسنة الثانية على التوالي باعتبارها كواحدة من أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2024. حيث حصلت الشركة على تقدير عالٍ لبيئتها العملية المريحة والداعمة للموظفين، مما يعكس التزامها بتعزيز النجاح والتطور الشخصي لموظفيها
يعد تقييم أفضل أماكن العمل أحد النماذج الأكثر استخدامًا في العالم لفهم تجربة الموظفين في مكان عملهم. تشير الشهادة إلى صوت الموظفين وتوضح أن الشركة هي "صاحب العمل المفضل". يتم منح الشهادة المرغوبة إلى المنظمات التي لديها أفضل ممارسات الأشخاص في فئتها وتوفر تجارب متميزة للموظفين.
خلال التقييم، حصلت شركة فايزر السعودية على درجات متميزة في العديد من جوانب مكان العمل، والتي منها خلق بيئة عمل توفر الدعم والشعور بالفخر لجميع الموظفين العاملين فيها.
وتؤكد الشهادة من جديد التزام شركة فايزر السعودية بخلق بيئة عمل تساعد الموظف على الازدهار وتحقيق إمكانيته بأكمل وجه. وينعكس تفاني الشركة تجاه موظفيها في قيم فايزر الأربع الشجاعة والتميز والإنصاف والسعادة مشكلة السمات المميزة لثقافتها العملية.
صرح محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السعودية، عن الفوز بهذه الشهادة قائلًا "إن الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل للعام الثاني على التوالي هو لحظة فخر لشركة فايزر السعودية. يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا الثابت تجاه خلق مكان عمل يمكن موظفينا على الازدهار والتفوق، مما يؤكد مجددًا سيرنا بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز ثقافة التميز والابتكار والشمول. الحصول على هذه الشهادة يحفزنا على مواصلة الاستثمار في موظفينا وإنشاء مكان عمل يلهم الابتكار والنمو والتعاون حيث سنواصل معًا سعينا لتحقيق الإنجازات التي تعمل على تغير حياة المرضى."
تُعتبر فايزر السعودية من أوائل الشركات بمجال الأدوية التي حصلت على ترخيص تجاري من الهيئة العامة للاستثمار. وتم افتتاح مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2017، ويقوم بتصنيع بعض من منتجات شركة فايزر محلياً، كما يتم نقل الخبرات والتقنيات والعمالة المدربة إلى المملكة. وتتبع فايزر السعودية لفايزر العالمية، وتسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في تطوير القطاع الدوائي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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