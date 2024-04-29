شركة فايزر السعودية تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل" في المملكة العربية السعودية لعام 2024

صرح محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السعودية، عن الفوز بهذه الشهادة قائلًا "إن الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل للعام الثاني على التوالي هو لحظة فخر لشركة فايزر السعودية. يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا الثابت تجاه خلق مكان عمل يمكن موظفينا على الازدهار والتفوق، مما يؤكد مجددًا سيرنا بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز ثقافة التميز والابتكار والشمول. الحصول على هذه الشهادة يحفزنا على مواصلة الاستثمار في موظفينا وإنشاء مكان عمل يلهم الابتكار والنمو والتعاون حيث سنواصل معًا سعينا لتحقيق الإنجازات التي تعمل على تغير حياة المرضى."