تعرّف على قصة مولد شاعر المحاورة تركي الميزاني.. أهله ظنّوه متوفىً

كشف شاعر المحاورة المعروف تركي الميزاني عن تفاصيل ولادته ورميه تحت شجرة؛ ظنًا من ذويه أنه كان متوفىً.
وخلال لقائه في برنامج "مراحل" الذي تبثه قناة "إس بي سي"، قال "الميزاني" في حديثه مع المذيع علي العلياني: في الأيام الأخيرة أثناء حمل والدتي بي، تعرّضت أمي لأزمة صحية ولم تكن هناك مستشفيات قريبة من مكان إقامة العائلة، وكان أقرب مستشفى بالمدينة المنورة على بُعد نحو 300 كم.
وأضاف: أثناء نقل والدي لوالدتي للمستشفى لم يسعفهما الوقت، وتمت ولادتي في منتصف الطريق تحت شجرة، وتعرضت والدتي لأزمة صحية بعد الولادة.
وأردف شاعر المحاورة المعروف تركي الميزاني: بعد الولادة تم وضعي تحت شجرة؛ ظنًا من أهلي أنني توفيت، وظللت من بعد الظهر حتى صلاة العصر.
واختتم بالقول: بعد أن عزموا على غسلي ودفني فوجئت جدّتي بلون جسمي الذي بدت فيه الحياة أثناء التغسيل، واكتشفوا أنني حي، وبعدها أسموني بـ"تركي"؛ لأنهم تركوني فور الولادة؛ ظنًا منهم أنني كنت ميتًا.