تعرّف على قصة مولد شاعر المحاورة تركي الميزاني.. أهله ظنّوه متوفىً

وخلال لقائه في برنامج "مراحل" الذي تبثه قناة "إس بي سي"، قال "الميزاني" في حديثه مع المذيع علي العلياني: في الأيام الأخيرة أثناء حمل والدتي بي، تعرّضت أمي لأزمة صحية ولم تكن هناك مستشفيات قريبة من مكان إقامة العائلة، وكان أقرب مستشفى بالمدينة المنورة على بُعد نحو 300 كم.