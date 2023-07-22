نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يشيد بتجربة مراكز الأحياء النموذجية

زار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في مقر مركز حي الصفا النموذجي بجدة، للاطلاع على تجربة المراكز النموذجية في الجمعية.
وقام معاليه بجولة في مرافق المركز للتعرف على أهم البرامج والمبادرات المقدمة، ثم أجرى جلسة حوارية مع المسؤولين في الجمعية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي الرئيس التنفيذي للجمعية، والأستاذ أسامة الخريجي، المشرف المالي للجمعية، عضو مجلس الإدارة، والدكتور مازن نصير، أمين سر مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الجمعية والمركز.
وقدمت الجمعية عرضاً عن أهم برامج ومبادرات المركز، وتجربتها في إنشاء المراكز النموذجية، مشيرةً إلى الدعم والاهتمام الذي تحظى به من لدن رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة سمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مؤكدةً أن هذا الدعم والتشجيع يمثلان حافزاً للجمعية في سبيل تقديم المزيد من التحسين والتطوير المستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية وتعزيز الانتماء للقيادة والوطن وزرع القيم وتنمية الإنسان والمكان.
ومن جانبه أشاد معالي م. البدير بأنشطة وبرامج مركز حي الصفا النموذجي بجدة، معبراً عن أهمية وجود مراكز أحياء نموذجية تخدم الشباب والفتيات والأسر داخل الأحياء، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتُعنى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بتنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، وتنمية قيم التواصل، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.