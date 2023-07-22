نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يشيد بتجربة مراكز الأحياء النموذجية

وقام معاليه بجولة في مرافق المركز للتعرف على أهم البرامج والمبادرات المقدمة، ثم أجرى جلسة حوارية مع المسؤولين في الجمعية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي الرئيس التنفيذي للجمعية، والأستاذ أسامة الخريجي، المشرف المالي للجمعية، عضو مجلس الإدارة، والدكتور مازن نصير، أمين سر مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الجمعية والمركز.