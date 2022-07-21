وصول أكثر من 140 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وبيّنت الإحصائية، مغادرة 16016 حاجًّا للمدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر؛ بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كل المنافذ 71927 حاجًّا؛ فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 69081 حاجًّا يوم أمس.