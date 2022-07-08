شاهد .. حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

في مشهد مهيب، غادرت جموع حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة - الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - مع غروب شمس الجمعة التاسع من ذي الحجة، مشعر عرفات بعد أدائهم ركن الحج الأكبر، بعد أن وقفوا على صعيده الطاهر ملبين ومكبرين مقتدين بسنة المصطفى - عليه أفضل الصلوات والسلام - يرجون رحمة ربهم، يتجلى ذلك في وقوفهم العظيم رجاء أن يغفر لهم، وأن يجعل حجهم مبرورًا، وسعيهم مشكورًا، وأن يجعلهم من المقبولين.